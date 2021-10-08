"Операция по выводу Польши из Европы началась": лидер оппозиции Туск призвал жителей Варшавы выйти на улицы
Экс-президент Евросовета, действующий лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск обратился к полякам, призвав их выйти на улицы
Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.
"Операция по выводу Польши из Европы, которую запланировал Ярослав Качиньский, активно началась. Если мы останемся равнодушными, то его ничто не задержит ", - сказал Туск.
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Полиитик призвал граждан в воскресенье вечером выйти на Замковую площадь Варшавы
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Он назвал "предательством" решение Конституционного суда.
Туск призвал соотечественников "спасать Польшу".
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