"Операция по выводу Польши из Европы началась": лидер оппозиции Туск призвал жителей Варшавы выйти на улицы

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

"Операция по выводу Польши из Европы, которую запланировал Ярослав Качиньский, активно началась. Если мы останемся равнодушными, то его ничто не задержит ", - сказал Туск.



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Полиитик призвал граждан в воскресенье вечером выйти на Замковую площадь Варшавы

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Он назвал "предательством" решение Конституционного суда.



Туск призвал соотечественников "спасать Польшу".