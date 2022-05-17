Операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой, - Маляр

Об этом заявила на брифинге первая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает Общественное .

"Оборонцы Мариуполя - это целый ряд подразделений, свое боевое задание они полностью выполнили. Благодаря им было не допущено опрокидывание противником около 20 тыс. личного состава на территорию Украины. Этим удалось предотвратить окружение сил ВСУ",- отметила она.

Маляр отметила, что операция по освобождению военных из "Азовстали" будет продолжаться до их возвращения домой.

"Мы можем сказать, что переговорный процесс идет, и сама операция по спасению тоже продолжается", - отметила Маляр.

Первый заместитель министра сообщила, что из-за чувствительности операции украинские власти не будут распространять информацию о подробностях.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.