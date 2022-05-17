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Главная война с Россией Операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой, - Маляр

Операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой, - Маляр

17 мая, 2022 вторник
16:14
война с Россией

Украина пошла на обмен раненых военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе на российских военнопленных из-за отсутствия другого варианта

Об этом заявила на брифинге первая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает Общественное .

"Оборонцы Мариуполя - это целый ряд подразделений, свое боевое задание они полностью выполнили. Благодаря им было не допущено опрокидывание противником около 20 тыс. личного состава на территорию Украины. Этим удалось предотвратить окружение сил ВСУ",- отметила она.

Маляр отметила, что операция по освобождению военных из "Азовстали" будет продолжаться до их возвращения домой.

"Мы можем сказать, что переговорный процесс идет, и сама операция по спасению тоже продолжается", - отметила Маляр.

Первый заместитель министра сообщила, что из-за чувствительности операции украинские власти не будут распространять информацию о подробностях.

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Мариуполь
обмен
Анна Маляр
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