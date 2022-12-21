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Операция по освобождению Луганщины напоминает Харьковское наступление ВСУ, - военный эксперт Коваленко

21 декабря, 2022 среда
13:19
война с Россией

Военный эксперт Александр Коваленко считает. что операция по деоккупации Луганщины может быть подобна действиям ВСУ во время освобождения Харьковщины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"ВСУ могут деоккупировать Кременную, не ликвидировав угрозу Белогоровке. Поскольку Белогоровку следует рассматривать, как начало для освобождения Северодонецка и Лисичанска. В свою очередь Кременная играет совсем другую роль на театре боевых действий. В частности, освобождение Кременной повредит систему логистики оккупантов для освобождения всей Луганщины", - пояснил Коваленко.

Эксперт считает, что в случае успешных действий в районе Кременной ВСУ могут открыть себе дорогу к Луганску.

"Идеальным вариантом развития событий, конечно, было бы контрнаступление ВСУ по всем направлениям Донетчины и Луганщины. В частности, из Белогоровки в направлении Северодонецка и Лисичанска, а из Кременной в направлении Рубежного. Таким образом мы можем говорить, что ВСУ могут выйти на локацию, которая открывает дорогу на Луганск”, - рассказал Коваленко

Также эксперт подчеркнул, что освобождение Луганщины может быть подобным операции по деоккупации Харьковщины.

Оккупанты пытаются активно действовать на направлении Белогоровки, чтобы сделать невозможным контрнаступление ВСУ. Однако я считаю, что таким образом повторяется сценарий операции ВСУ с освобождением Харьковщины. Они пытаются расширить буфер безопасности, как было из Балаклеи на направлении Гусаровки. Однако чем все закончилось, особенно для Балаклеи, мы все прекрасно знаем. Поэтому вполне вероятно, что освобождение Луганщины будет подобным операции с освобождением Харьковщины", - добавил он.

  • 21 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в Луганской области, несмотря на сопротивление многочисленных оккупантов, имеют успех от Сватово до Кременной.

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Донецк
Луганск
Луганщина
военные силы Украины
Северодонецк
Лисичанск
Донетчина
оккупированные территории
Сватове
Харковщина
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