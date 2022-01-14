Операция "Паутина": полиция открыла 20 уголовных дел по всей Украине за создание детского порно
В рамках общенациональной спецоперации "Паутина" Киберполиция и Нацполиция провели 27 обысков по всей Украине и открыли 20 уголовных производств за создание и распространение порноконтента с детьми
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Полицейские провели 27 обысков почти по всей территории Украины. К проведению следственных действий также привлекались работники полка полиции особого назначения. Изъято более 10 терабайт противоправного контента и 74 единицы компьютерной техники. В настоящее время продолжаются экспертные исследования", - говорится в сообщении.
В частности, пресс-служба сообщает о случае, когда жительница Черкасс продавала порноконтент в Интернете, к которому привлекла дочерей 6 и 8 лет. Кроме того, она предлагала вступать с дочерьми в половой контакт за деньги. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса и объявили о подозрении. Дети сейчас находятся в реабилитационном центре.
Следствие установило 23 фигурантов, двоим из них объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
В результате спецоперации открыто 20 уголовных производств по следующим статьям Уголовного кодекса:
- ст. 149 (торговля людьми);
- ст. 152 (изнасилование);
- ст. 153 (сексуальное насилие);
- ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);
- ст. 156 (развращение несовершеннолетних);
- ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов);
- ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение).
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