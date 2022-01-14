Операция "Паутина": полиция открыла 20 уголовных дел по всей Украине за создание детского порно

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Полицейские провели 27 обысков почти по всей территории Украины. К проведению следственных действий также привлекались работники полка полиции особого назначения. Изъято более 10 терабайт противоправного контента и 74 единицы компьютерной техники. В настоящее время продолжаются экспертные исследования", - говорится в сообщении.

В частности, пресс-служба сообщает о случае, когда жительница Черкасс продавала порноконтент в Интернете, к которому привлекла дочерей 6 и 8 лет. Кроме того, она предлагала вступать с дочерьми в половой контакт за деньги. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса и объявили о подозрении. Дети сейчас находятся в реабилитационном центре.

Следствие установило 23 фигурантов, двоим из них объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

В результате спецоперации открыто 20 уголовных производств по следующим статьям Уголовного кодекса: