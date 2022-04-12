Операция "Оскар". Европол присоединяется к выявлению активов подсанкционных россиян
Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению принадлежащих россиянам попавших под санкции активов
Об этом сообщает пресс-служба Европола.
Новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.
В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.
"Операция "Оскар" также будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", - уточняют в Европоле.
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