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Операция "Оскар". Европол присоединяется к выявлению активов подсанкционных россиян

12 апреля, 2022 вторник
01:14
Мир

Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению принадлежащих россиянам попавших под санкции активов

Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.

В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.

"Операция "Оскар" также будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", - уточняют в Европоле.

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война с Россией
санкции
Европол
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