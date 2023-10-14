Операция "Неон": польские ВВС через Крит эвакуировали 1504 человек из Израиля
В субботу, 14 октября 2023 года, Войско Польское завершило воздушную операцию "Неон" по эвакуации из охваченного войной Израиля более полутора тысяч граждан Республики Польша и других стран
Об этом сообщило Генеральное командование вооруженных сил Польши.
"Операция "Неон" - задача выполнена! Воины Войска Польского эвакуировали из Израиля 1504 граждан Польши и лиц из других стран", - говорится в сообщении.
Участников операции, а кроме военных это также были спасатели, поблагодарил и президент Польши Анджей Дуда.
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По данным Polska Agencija Prasowa (PAP), к эвакуации были привлечены два самолета C-295 Casa и один крупный транспортник С-130 Hercules. Экипажи в общей сложности провели в воздухе 160 часов, преодолев 42 тыс. километров.
Воздушный коридор Тель-Авив – Варшава был организован через авиабазу вблизи города Ханья на острове Крит (Греция).
- Вечером в субботу, 14 октября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каир, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газы: в эвакуации нуждаются 243 человека.
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