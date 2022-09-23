"Операция началась еще в апреле, а инициатором был Путин": подробности освобождения 215 защитников Украины из плена оккупантов
Появились подробности обмена 205 украинских защитников и 10 иностранцев на Виктора Медведчука и 55 оккупантов
Об этом рассказывает UA SOUTH со ссылкой на собственные источники в Анкаре, близкие к турецким властям.
Журналист Февзи Чакир из ХаберТюрк отметил, что операция по освобождению началась еще в апреле, когда бойцы Азовстали еще не получили приказа сдаться в плен.
А инициатором такой операции оказался президент Владимир Путин, который хотел получить назад кума Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержала СБУ.
Обмен готовили с турецкой и российской стороны спецслужбы двух стран, говорит другой источник издания. В Украине были осведомлены четверо: президент Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак, руководитель военной контрразведки Кирилл Буданов и действующий руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Последний был тогда народным депутатом Украины от фракции "Голос" и отвечал за коммуникации с турецкой стороной.
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Умеров также присоединил к модерации по освобождению десятерых иностранцев наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бин Салмана.
В свою очередь параллельно происходила и публичная часть подготовки к такой операции. Свидетельством этого является видеообращение жены Медведчука Оксаны Марченко к президенту Эрдогану от 13 апреля.
Однако президент Турции Эрдоган присоединился к процессу после обращения к нему Владимира Зеленского.
Пятеро командиров гарнизона "Мариуполь" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Денис Шлега и Олег Хоменко будут оставаться в Турции под личной защитой турецкого лидера до конца войны. Таковы условия обмена. В настоящее время они находятся в турецкой больнице. Остальные 200 защитников – в Украине.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Освобожденные из плена Борода и Пташка уже встретились с родными.
- Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут освобождения украинских защитников.
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