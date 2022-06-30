Операция на Змеином: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"В Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение о попадании у еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь - С1", — говорится в сообщении.

В общей сложности, украинские подразделения отработали около 150 огневых задач, авиация - 7.

Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков военнослужащих, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов.

Сообщается, что окончательные данные уточняется разведкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник ВСУ Роман Костенко рассказал, что россияне пытаются привлечь гражданские суда для поставки боеприпасов на остров Змеиный.

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и еще один ракетный комплекс.

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