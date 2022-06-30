Операция на Змеином: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"
Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается. Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь - С1"
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"В Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение о попадании у еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь - С1", — говорится в сообщении.
В общей сложности, украинские подразделения отработали около 150 огневых задач, авиация - 7.
Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков военнослужащих, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов.
Сообщается, что окончательные данные уточняется разведкой.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник ВСУ Роман Костенко рассказал, что россияне пытаются привлечь гражданские суда для поставки боеприпасов на остров Змеиный.
- 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и еще один ракетный комплекс.
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