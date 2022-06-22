Операция на Змеином будет продолжаться до освобождения острова, - Буданов

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире всеукраинского телемарафона.

Украинское командование ставит целью полное освобождение острова от захватчиков: "Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".

Буданов также рассказал, что на острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки. "Их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ", – сказал руководитель ГУР МОУ.

21 июня специалисты группы Osint-88 обнародовали спутниковый снимок острова Змеиный, на котором видны последствия удара украинских Вооруженных сил по дислокации российских оккупантов.

21 июня ОК "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли удар по российской армии на острове Змеиный. По данным военных, в результате оперативной работы ВСУ гарнизон РФ, который сейчас расположен на острове, понес значительные потери.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb