Операция Израиля в Газе будет проходить в три этапа, - военкор Сампан

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Эту войну Израиль собирается довести до конца. Это принципиальная позиция израильтян как гражданского населения, так и военных. Поскольку они хотят мести. Их цель - полностью уничтожить ХАМАС. Это будет не какая-то частичная ликвидация лидеров и арсеналов. В Израиле знают, что эти террористы могут возродиться снова", - рассказала Сампан.

Журналистка рассказала о плане Израиля провести операцию в Газе в три этапа.

"Министр обороны Израиля заявил о том, что операция ЦАХАЛа в Газе будет проходить в три этапа. Сейчас Израиль находится на первом этапе операции - воздушные атаки сектора. В частности, уничтожение логистики и лидеров террористов. Второй этап предполагает меньшую интенсивность атаки, но более точную. Министр не озвучил, однако, вероятно, речь идет и о наземной операции, так что израильтяне будут пытаться подавить все оставшиеся в секторе сопротивления, и уже третий этап операции будет направлен на установление режима на этой территории, в частности, специальный режим безопасности. Об этом тоже не было разъяснений. Однако я понимаю это так, что именно военные Израиля установят в секторе свои правила", - добавила она.



Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.