Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война в Израиле Операция Израиля в Газе будет проходить в три этапа, - военкор Сампан
Эксклюзив

Операция Израиля в Газе будет проходить в три этапа, - военкор Сампан

20 октября, 2023 пятница
21:50
Война в Израиле

Корреспондент канала Бутусов+ Ирина Сампан сообщила, что Израиль планирует разделить на три этапа операцию в секторе Газа

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Эту войну Израиль собирается довести до конца. Это принципиальная позиция израильтян как гражданского населения, так и военных. Поскольку они хотят мести. Их цель - полностью уничтожить ХАМАС. Это будет не какая-то частичная ликвидация лидеров и арсеналов. В Израиле знают, что эти террористы могут возродиться снова", - рассказала Сампан.

Журналистка рассказала о плане Израиля провести операцию в Газе в три этапа.

"Министр обороны Израиля заявил о том, что операция ЦАХАЛа в Газе будет проходить в три этапа. Сейчас Израиль находится на первом этапе операции - воздушные атаки сектора. В частности, уничтожение логистики и лидеров террористов. Второй этап предполагает меньшую интенсивность атаки, но более точную. Министр не озвучил, однако, вероятно, речь идет и о наземной операции, так что израильтяне будут пытаться подавить все оставшиеся в секторе сопротивления, и уже третий этап операции будет направлен на установление режима на этой территории, в частности, специальный режим безопасности. Об этом тоже не было разъяснений. Однако я понимаю это так, что именно военные Израиля установят в секторе свои правила", - добавила она.
 

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

Видео
Мир
Израиль
Палестина
Военные новости
Сектор Гази
Читайте также:
19 октября, 2023 четверг
Корабль ВМС США перехватил ракеты и дроны, запущенные из Йемена в сторону Израиля, - Пентагон
20 октября, 2023 пятница
Британская разведка спрогнозировала, как удары ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска повлияют на ситуацию на фронте
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
19 октября, 2023 четверг
Путин приходит в бешенство от ATACMS. Колонка Виталия Портникова
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
22:52
Джим Джордан
Республиканцы больше не будут выдвигать Джордана на должность спикера Конгресса США
22:34
Теракт в Брюсселе: министр юстиции Бельгии уходит в отставку
22:21
Запрет религиозных организаций, связанных с РФ: кто из нардепов не поддержал законопроект, – движение Честно
22:20
Суровикин больше не возглавляет Воздушно-космические силы РФ: СМИ назвали преемника
21:50
Белый дом
Белый дом подал запрос в Конгресс на выделение $100 млрд на военную помощь, из них $61 млрд – для Украины
21:37
ХАМАС освободил двух американок, которых держал в заложницах
21:13
Эксклюзив
Си Цзиньпин не хочет воевать с Западом, но от Путина отказаться не готов, - Климкин
21:11
Россия ракетой попала в дачный кооператив в Кривом Роге: погиб мужчина
21:04
США ввели санкции против соратников пророссийского деятеля Боснии Додика
20:57
Обновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Заря" совершила камбек против "Оболони": расписание и результаты всех матчей 11-го тура УПЛ
20:54
Мобильная связь в условиях блекаутов: операторы рассказали об уровне готовности
20:51
OPINION
Не думайте, что РПЦ в Украине уже запретили
20:45
Обзор
Пространство "Терриконов" и "Убийц цветочного полнолуния": что посмотреть на выходных
20:42
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Авдеевка может стать вторым Бахмутом с точки зрения потерь противника. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
20:39
Не будут работать карты, терминалы и банкоматы: в ночь на 21 октября ПриватБанк проведет регламентные работы
20:09
Силы обороны отразили около 23 атак на Купянском направлении, - Генштаб
20:07
OPINION
К ПЭПам банки обязаны применять риск-ориентированный подход
19:39
В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения
19:15
Пытки, изнасилования и убийства гражданских: комиссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ в Украине
19:15
Аналитика
Одолженные ПВО, защита энергообъектов от дронов и генераторы для мобильных "вышек": как готовятся к новому сезону блекаутов
19:10
Недалеко от Испании обнаружили российскую подлодку
19:00
Обзор
Победные новости 604 дня войны: наступление ВСУ на левобережье Херсона и вертолеты Ми-8 от Хорватии
18:52
Восстановление экологии Украины после агрессии РФ: министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии прибыла в Киев
18:50
Эксклюзив
После ATACMS можно рассчитывать на ракеты большей дальности, достаточной для ударов по аэродромам, – политолог Кулик
18:50
Эксклюзив
В Киеве открыли доступ к "Батькивщине-матери": фоторепортаж Эспрессо
18:32
Россия начала мобилизацию студентов в Луганской области, - Атеш
18:09
Укренэрго
Укрэнерго перешло на европейские правила межгосударственной торговли электроэнергией
18:08
OPINION
Байден – президент войны, и он уже победил
18:03
Генсек ООН посетил КПП Рафах, чтобы добиться оказания гуманитарной помощи сектору Газа
17:59
"Бавария" приняла решение в отношении футболиста, поддерживающего Палестину
17:58
Кабмин
Правительство отменило проведение всеукраинской переписи населения в 2023 году
17:53
Дело в отношении главы Полтавского ГОКа: перенесенный суд, жалоба адвокатов и заявление предприятия
17:46
Ахметов сказал, что готов со мной страдать, - Срна о назначении тренером "Шахтера"
17:30
РФ имеет еще около 4 млн артснарядов, – разведка Эстонии
17:30
У самой старшей матери Украины по решению суда заберут дочь: девочка жаловалась на издевательство
17:24
Зеленский обсудил с Шольцом ситуацию на фронте, формулу мира и конференцию по восстановлению Украины
16:46
На Днепропетровщине из-за войны втрое возросло количество случаев бешенства: пострадали более 3 тыс. человек
16:40
Коллекцию "Скифское золото" в ближайшее время вернут в Украину, - Минкульт
16:39
Эксклюзив
В Defense Express назвали главную задачу Atacms на поле боя
16:37
Россия запустила фейк о главе НБУ Пышном
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV