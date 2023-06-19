Видео из штаба опубликовано на facebook-странице Залужного.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что враги пытаются не допустить продвижение украинских подразделений. Чтобы помешать наступлению Сил обороны, противник "развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов".

"Несмотря на яростное сопротивление окупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция идет согласно плану", - добавил Залужный.