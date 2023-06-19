"Операция идет согласно плану": Залужный встретился с начальником Генштаба ВСУ Шапталой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой и обсудил детали военной операции в районах ожесточенных боев
Видео из штаба опубликовано на facebook-странице Залужного.
"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", – говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что враги пытаются не допустить продвижение украинских подразделений. Чтобы помешать наступлению Сил обороны, противник "развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов".
"Несмотря на яростное сопротивление окупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция идет согласно плану", - добавил Залужный.
- Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, враг концентрирует свои силы на востоке и ведет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.
- Подробно о положении дел по всем направлениям фронта - в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 19 июня
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