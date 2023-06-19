Об этом Кулеба заявил в телемарафоне "Единые новости"

"Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм в Венгрии и за ее пределами, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека", – заявил Кулеба.

Он отметил, что украинские защитники оказались на территории Венгрии "в результате, по сути, тайной операции, которую официально реализовали Мальтийский орден, их представительство в Венгрии, и Русская православная церковь". И добавил, что, по его данным, в эту "операцию" неофициально были привлечены и другие игроки, причем не только из Венгрии.

Министр рассказал, что остающиеся в Венгрии украинские военнопленные находятся под контролем, и даже встречи с родственниками у них "крайне дозированы".

"Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши упорные требования. Мы привлекаем все рычаги, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой. Параллельно держим связь с их близкими, чтобы максимально поддерживать в этот сложный момент", – добавил. Кулеба.

Что известно о передаче украинских военнопленных Венгрии

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

В МИД Украины 19 июня отметили, что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.

19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано заявил, что Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу