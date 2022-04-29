Операционное оборудование уничтожено прямым ударом, воды и еды осталось мало, - командир морпехов Волына о ситуации на Азовстали

Об этом он рассказал в интервью CNN.



Издание сообщает, что Азовсталь стал символом украинского сопротивления в Мариуполе, который почти два месяца сопротивляется российским войскам. Сергей Волына рассказал, что из-за обстрелов полевого госпиталя они остались без жизненно важного медицинского оборудования, а также сказал, что у них "осталось очень мало воды и пищи".



"Операционная получила прямой удар. И все операционное оборудование, все необходимое для проведения операции уничтожено, поэтому мы не можем лечить наших раненых. Мы сейчас ухаживаем за ранеными теми инструментами, которые у нас есть. Наши армейские медики используют все свои навыки, чтобы ухаживать за ранеными. Но также мы крайне нуждаемся в лекарствах. У нас почти не осталось лекарств", - сказал он.



Отвечая на вопрос о возможном плане эвакуации командир бригады сказал, что "не знает деталей".



"Я знаю, что миссия прибыла в Запорожье и они собираются провести спасательную операцию", – сказал Сергей Волина.



Он сообщил, что общается с Владимиром Зеленским. Добавил, что президент информирует их "о ситуации в Украине в целом и вокруг Мариуполя", а также "поддерживает настроение".



"Мы не можем точно сказать, как долго мы можем продержаться. Все зависит от движения врага, а также от удачи. У нас есть большие надежды на то, что нас эвакуируют, что президенту удастся эвакуировать нас или вывезти силой. У нас остаются надежды", – сказал он.

28 апреля из-за массовых обстрелов в подвалах завода "Азовсталь" обрушилась часть помещения полевого госпиталя.

В Мариуполе почти каждый день оккупанты сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на укрытия, где есть гражданские.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых.