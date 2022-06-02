Операции носят комплексный характер, - Залужный объяснил французскому коллеге ситуацию на Луганщине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром
Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.
"Поблагодарил коллегу и в его лице весь французский народ за оказанную помощь и поддержку. Также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российского обстрела французского журналиста Фредерика Леклерка", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.
Залужный также рассказал генералу Бюркару об оперативной ситуации на фронтах, отметив, что боевые действия ведутся почти по всем направлениям.
"Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, — рассказал Залужный. - Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют сочетания как оборонительных, так и наступательных действий".
Однако отмечает Главнокомандующий ВСУ, противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца.
"Это сохранит жизнь наших людей и наши территории", – аргументирует Валерий Залужный.
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