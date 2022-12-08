Об этом во время телемарафона заявил глава Госспецсвязи Юрий Щеголь.

Сейчас в Украине работает 82% базовых станций, за исключением Луганской и Херсонской областей – там сейчас идет восстановление мощностей после последнего ракетного удара.

"Действительно проблема в том, что нельзя под каждую базовую станцию разместить генератор. Когда исчезает свет, все из Wi-Fi сетей, также не работающих, переходят на базовую станцию и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает пол часа ", - подчеркивает он.

Сейчас операторы работают над созданием резерва, который позволит иметь связь в критических точках минимум 3 суток, отметил Щеголь.

"На сегодняшний день эта работа проводится национальным центром управления, национальным регулятором, всеми регуляторами, провайдерами, подводятся сети к пунктам несокрушимости. Каждый пункт несокрушимости должен быть зарезервирован связью минимум также на 3 суток, и мы сейчас эту работу с операторами ежедневно выполняем", – сообщил председатель Госспецсвязи.

В свою очередь на сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех дней, так же и телевизионные каналы телемарафона также зарезервирована подача телесигнала на трое суток.

"Телевидение и радио будут работать. Украинское радио работает в FM-диапазоне, где вы можете услышать необходимую информацию", - подчеркнул Щиголь, добавив, что граждане должны иметь радиоприемник на батарейках.

Кроме того, он отметил, что обеспечено также резервирование сигнала Концерна радиовещания и телебашен на доставку сигнала на трое суток минимум.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко отметил, что жителей Киева не будут полностью эвакуировать в случае новых ракетных ударов по энергоинфраструктуре города. Однако стабилизационные отключения света будут продолжаться, скорее всего, до весны.

Также киевские власти надеются, что в случае длительного блекаута хватит внутренних мощностей, чтобы метрополитен не останавливал работу.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb