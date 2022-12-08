Операторы работают над тем, чтобы связь держалась минимум 3 суток в случае блекаута в Украине, - Госспецсвязи
В Украине операторы связи работают над созданием резерва минимум на 3 дня на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток
Об этом во время телемарафона заявил глава Госспецсвязи Юрий Щеголь.
Сейчас в Украине работает 82% базовых станций, за исключением Луганской и Херсонской областей – там сейчас идет восстановление мощностей после последнего ракетного удара.
"Действительно проблема в том, что нельзя под каждую базовую станцию разместить генератор. Когда исчезает свет, все из Wi-Fi сетей, также не работающих, переходят на базовую станцию и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает пол часа ", - подчеркивает он.
Сейчас операторы работают над созданием резерва, который позволит иметь связь в критических точках минимум 3 суток, отметил Щеголь.
"На сегодняшний день эта работа проводится национальным центром управления, национальным регулятором, всеми регуляторами, провайдерами, подводятся сети к пунктам несокрушимости. Каждый пункт несокрушимости должен быть зарезервирован связью минимум также на 3 суток, и мы сейчас эту работу с операторами ежедневно выполняем", – сообщил председатель Госспецсвязи.
В свою очередь на сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех дней, так же и телевизионные каналы телемарафона также зарезервирована подача телесигнала на трое суток.
"Телевидение и радио будут работать. Украинское радио работает в FM-диапазоне, где вы можете услышать необходимую информацию", - подчеркнул Щиголь, добавив, что граждане должны иметь радиоприемник на батарейках.
Кроме того, он отметил, что обеспечено также резервирование сигнала Концерна радиовещания и телебашен на доставку сигнала на трое суток минимум.
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