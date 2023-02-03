Операторы из ЕС и Украины продлили соглашение о доступном роуминге для украинцев

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, которое осуществляет госрегулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Известно, что новое совместное заявление украинских и европейских операторов связи будет действовать следующие шесть месяцев. Это продолжение договоренностей, достигнутых в рамках предварительного Совместного заявления, заключенного 8 апреля 2022 года и действовавшего в течение последних девяти месяцев.

Теперь украинские беженцы смогут еще полгода пользоваться доступными или бесплатными услугами международного роуминга.

К соглашению присоединились семь украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob) и 20 европейских операторов мобильной и фиксированной связи.

Договоренности достигли при поддержке Еврокомиссии, НКЭК и Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC).

Отмечается, что реализация предварительного совместного заявления позволила украинским операторам предлагать своим абонентам доступные услуги роуминга в 25 государствах-членах ЕС и охватить также страны Европы, не являющиеся членами ЕС.