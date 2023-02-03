Операторы из ЕС и Украины продлили соглашение о доступном роуминге для украинцев
Европейские и украинские операторы связи подписали совместное заявление-меморандум о продлении договоренностей о доступном роуминге для украинских беженцев
Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, которое осуществляет госрегулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).
Известно, что новое совместное заявление украинских и европейских операторов связи будет действовать следующие шесть месяцев. Это продолжение договоренностей, достигнутых в рамках предварительного Совместного заявления, заключенного 8 апреля 2022 года и действовавшего в течение последних девяти месяцев.
Теперь украинские беженцы смогут еще полгода пользоваться доступными или бесплатными услугами международного роуминга.
К соглашению присоединились семь украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob) и 20 европейских операторов мобильной и фиксированной связи.
Договоренности достигли при поддержке Еврокомиссии, НКЭК и Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC).
Отмечается, что реализация предварительного совместного заявления позволила украинским операторам предлагать своим абонентам доступные услуги роуминга в 25 государствах-членах ЕС и охватить также страны Европы, не являющиеся членами ЕС.
- 14 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, что позволит украинцам совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом в Евросоюзе по домашним тарифам. Также она отметила, что Украина уже является развивающимся технологическим центром и домом для многих инновационных молодых компаний.
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