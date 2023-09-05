Операторы Армии дронов за несколько месяцев уничтожили 1200 единиц бронированной техники РФ, - Федоров
Более 1200 единиц бронированной техники РФ операторы армии дронов уничтожили за несколько месяцев
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона.
"У нас много случаев, когда дрон за 500 долларов может уничтожить танк оккупанта, который стоит от 3 до 5 млн долларов", - рассказал министр.
По его словам, только с июня подразделениями ударных рот БПЛА и специальных подразделений, которые обеспечены программой "Армия дронов", уничтожені 1200 единиц техники россиян. Это сотни миллионов долларов.
"Я думаю, что в этом году нам удастся масштабировать более чем в 100 раз производства БпЛА. Таким образом, увеличится количество пораженной бронированной техники", - заявил Федоров.
Армия дронов
Инициатива "Армия дронов" начата в прошлом году: в июле был объявлен первый сбор на БпЛА в рамках фандрейзинговой платформы United24.
За год существования инициативы были сформированы первые в мире ударные роты БпЛА. По состоянию на конец июля 2023 года было 11 таких подразделений, которые находятся в составе ВСУ.
В июле 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года инициативы "Армия дронов" удалось создать реальную украинскую армию беспилотников.
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