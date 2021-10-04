Оператор заявил, что начал заполнять первую ветку "Северного потока - 2"
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала подачу газа по первой нитке газопровода "Северный поток - 2"
Об этом говорится на сайте компании .
"Нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в сообщении.
Датское энергетическое агентство сообщило , что первая ветка газопровода может начать функционировать.
"4 октября агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила необходимые условия, в том числе условия, касающиеся сертификации", - говорится в сообщении.
- Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2", процесс может занять до четырех месяцев .
- Сертификацию российского газопровода "Северный поток - 2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия .
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