Оператор заявил, что начал заполнять первую ветку "Северного потока - 2"

Об этом говорится на сайте компании .



"Нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в сообщении.

Датское энергетическое агентство сообщило , что первая ветка газопровода может начать функционировать.

"4 октября агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила необходимые условия, в том числе условия, касающиеся сертификации", - говорится в сообщении.

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.

Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2", процесс может занять до четырех месяцев .

Сертификацию российского газопровода "Северный поток - 2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия .