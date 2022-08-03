Отключить НТВ-Мир потребовал французский надзорный орган Arcom, сообщает BBC.

"Телеканал постоянно изображает не только украинское руководство и украинскую армию, но прежде всего украинский народ, как сторонников идеологии нацизма и Третьего рейха", - цитирует сообщение франкомнадзора агентство Франс пресс.

Как отмечает BBC, после вторжения России в Украину Eutelsat отключил спутниковую трансляцию нескольких российских телеканалов по запросам ЕС и отдельных стран-членов. Европейцы по-прежнему имеют возможность смотреть через спутники других неевропейских операторов, однако их покрытие ограничено.

Как сообщалось ранее, в ЕС лишь частично прекратили вещание российских государственных каналов пропаганды. Еще для части из них наложили санкции только на руководство вещателей, однако каналы продолжали транслировать. Однако в странах ЕС начались волонтерские движения, требовавшие закрыть российские медиа из-за разжигания языка вражды. Следовательно, в ЕС полностью запретили только вещание Russia Today и Sputnik, наложили санкции на руководство ВГТРК (телеканал Россия-1, Россия-24, Культура), а вот АО "Телекомпания НТВ" продолжали работать беспрепятственно.

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