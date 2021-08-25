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Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС

25 августа, 2021 среда
14:19
Мир Северный поток

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС

Об этом пишет Reuters .

Суд отклонил жалобу акционерного общества "Северный поток-2" Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. Суд считает, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

Правила ЕС, так называемый "третий энергетический пакет", требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распределяют газ на территории Европейского Союза, были разделены. Эти правила нацелены на обеспечение честной конкуренции на рынке и предотвращение того, чтобы компании могли препятствовать доступу конкурентов к инфраструктуре.

Это означает, что компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.

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Оператор "Северного потока - 2" утверждает, что правила ЕС, измененные в 2019 году, были направлены на уничтожение газопровода. Подчинение этим правилам будет стоить "Северному потоку-2" дополнительных времени и денег, но не остановит его завершение.

Проект стоимостью $ 11 млрд и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с политическим противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые могут потерять прибыль за транзит, если трубопровод будет введен в эксплуатацию.

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Экономика
Германия
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