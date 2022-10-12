Оператор мобильной связи начал челлендж на отопление роддомов

Эта зима будет очень сложной для учреждений здравоохранения. В отличие от образовательных, делать операции или принимать роды онлайн – они не могут. А оккупанты целенаправленно разрушают объекты тепло- и электроснабжения. Помочь государству в трудный период берется отечественный бизнес. Оператор мобильной связи Vodafone начал акцию-челлендж - "Лига тепла" для отопления небольших роддомов. Первым в проекте стал роддом в Ахтырке, что на Сумщине, сильно пострадавшей от российского вторжения.

К челленджу уже присоединилась международная компания розничной торговли товарами красоты и здоровья Watsons Ukraine, которая тоже профинансировала этот проект на 20 000 евро. Таким образом, совместная реализация установки системы альтернативного отопления в Ахтырке стала возможной с участием компании Watsons Ukraine и Vodаfone Украина.

Медицинский директор коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета. Олег Дениченко рассказывает: “Компания Vodafone Украина решила установить тепловые насосы для нашего акушерско-гинекологического отделения. Это позволит обогревать или дополнительно подогревать палаты, если ТЭЦ не заработает на полную мощность”.

На важности такой инициативы отмечает и городской председатель Ахтырской территориальной громады Павел Кузьменко: “Это важный социальный момент. И приятный момент для нашей общины вообще. Представьте себе, теперь в каждом помещении будет стоять кондиционер – зимой тепло, летом прохлада”.

Оборудование имеет высокий коэффициент производительности, оно надежно в эксплуатации и экологично. К челленджу "Лига тепла" присоединиться может любая компания. Условие участия – внести вклад эквивалентный 20 000 евро для установки альтернативных систем отопления в роддомах.

“На пороге зимнего сезона очень сильно хочется согреть рождающихся в Украине малышей. У меня самой есть две замечательные внучки, и я знаю как важно тепло для малышей. Так что украинский бизнес объединяется в "Лигу тепла", - объясняет мотивы акции генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова

Компания призывает украинский бизнес присоединиться к этой благотворительной инициативе. Партнером инициативы выступает благотворительный фонд "Твоя опора", который является одним из самых больших в Украине. Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг. Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета