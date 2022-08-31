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Оператор ГТС сообщил, сколько газа накоплено в хранилищах Украины

31 августа, 2022 среда
12:21
Экономика

По состоянию на конец августа в подземных газовых хранилищах Украины накопили 13 миллиардов кубометров газа

Об этом глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в ПХГ 13 млрд кубометров газа. До 15 октября, по прогнозным расчетам, будет около 14,4 млрд кубометров газа. С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось", – рассказал он.

В то же время, по словам Макогона, фактор военной угрозы повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, так что дополнительные объемы импорта будут целесообразными.

"Как оператор ГТС мы можем заверить, что транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту объемом 54 млн. кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из "Нафтогаза" смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа", - добавил глава ОДТСУ.

  • Сегодня, 31 августа, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила , что газохранилища ЕС заполнены на 80 процентов.
  • 30 августа стало известно, что "Газпром " остановит работу Северного потока с 31 августа по 3 сентября.
  • В этот же день Газпром прекратил поставки газа во Францию.

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газ
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