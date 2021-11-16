Оператор ГТС: пять городов на границе с Россией останутся без газа в случае прекращения транзита по территории Украины
Оператор ГТС Украины предупреждает, что в случае прекращения транзита газа из РФ пять городов на украинско-российской границе останутся без газоснабжения
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Оператора ГТС.
В ОГТСУ предупредили, что из-за запуска "Северного потока-2" украинский маршрут может окончательно потерять транзитные объемы российского газа.
В таком случае, кроме прекращения газоснабжения до пяти украинских городов на границе с РФ, возможности Украины импортировать газ из Европы существенно ограничатся.
"Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний", - объяснили в ОГТСУ.
Также ОГТСУ вынужден будет изменить режим работы украинской ГТС по транзитному обслуживанию на обслуживание только внутренних маршрутов.
- Напомним, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев .
- Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия .
- Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил , что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток-2".
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- Витренко сообщил , что Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока-2".
- 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".
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