Оператор ГТС: пять городов на границе с Россией останутся без газа в случае прекращения транзита по территории Украины

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Оператора ГТС.



В ОГТСУ предупредили, что из-за запуска "Северного потока-2" украинский маршрут может окончательно потерять транзитные объемы российского газа.



В таком случае, кроме прекращения газоснабжения до пяти украинских городов на границе с РФ, возможности Украины импортировать газ из Европы существенно ограничатся.



"Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний", - объяснили в ОГТСУ.



Также ОГТСУ вынужден будет изменить режим работы украинской ГТС по транзитному обслуживанию на обслуживание только внутренних маршрутов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb