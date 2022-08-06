Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Враждебная группировка на Криворожском направлении достаточно угрожающая, потому что для противника наличие ограниченных переправ в районе Херсона и Новой Каховки означает серьезное осложнение по осуществлению любых наступательных операций на этом направлении. Таким образом очевидны планы и попытки врага пробиться через Кривой Рог, то есть создать там заслон и попытаться прорваться в район Запорожья, чтобы взяв город в клещи с правого и левого берегов, пытаться захватить его. Таким образом, противник планирует получить дополнительные возможности для переправы своих сил и средств на Правый берег для развертывания наступления", - пояснил военный эксперт.



Сергей Грабский отметил, что это для противника оперативно-стратегическая цель, от которой также зависит будущее его операций на украинском фронте.



"Поэтому враг и опрокидывает туда больше боеспособных подразделений, речь идет о десантниках, для создания предпосылки к наступлению. А в случае успеха противника на этом направлении, но это дискуссионный вопрос, потому что оборона Запорожья достаточно мощная, то он будет иметь возможность опрокидывать механизированные танковые подразделения" , – заметил Грабский.

5–6 августа оккупанты ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.

В ночь на 6 августа россияне обстреляли общины в Запорожье

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