Оперативно-стратегическая цель противника – прорыв в район Запорожья для дополнительных возможностей перебрасывания сил на Правый берег, – военный эксперт Грабский
Сергей Грабский, военный эксперт, отметил, что очевидны планы и попытки врага пробиться через Кривой Рог в район Запорожья, чтобы взяв город в клещи с правого и левого берегов, попытаться захватить его
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Враждебная группировка на Криворожском направлении достаточно угрожающая, потому что для противника наличие ограниченных переправ в районе Херсона и Новой Каховки означает серьезное осложнение по осуществлению любых наступательных операций на этом направлении. Таким образом очевидны планы и попытки врага пробиться через Кривой Рог, то есть создать там заслон и попытаться прорваться в район Запорожья, чтобы взяв город в клещи с правого и левого берегов, пытаться захватить его. Таким образом, противник планирует получить дополнительные возможности для переправы своих сил и средств на Правый берег для развертывания наступления", - пояснил военный эксперт.
Сергей Грабский отметил, что это для противника оперативно-стратегическая цель, от которой также зависит будущее его операций на украинском фронте.
"Поэтому враг и опрокидывает туда больше боеспособных подразделений, речь идет о десантниках, для создания предпосылки к наступлению. А в случае успеха противника на этом направлении, но это дискуссионный вопрос, потому что оборона Запорожья достаточно мощная, то он будет иметь возможность опрокидывать механизированные танковые подразделения" , – заметил Грабский.
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