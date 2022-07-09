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Главная война с Россией Оперативная пауза противника подтверждает его огромные потери, - генерал Маломуж
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Оперативная пауза противника подтверждает его огромные потери, - генерал Маломуж

9 июля, 2022 суббота
20:19
война с Россией Николай Маломуж

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что россияне взяли не просто паузу, а они были разбиты и им нужно либо пополнить войска, либо реорганизовать. Соответственно, наступательная операция на Донецкую область и скорый захват Краматорска или Славянская им не удается

Такое мнение высказал генерал армии Украины в эфире Еспресо.

"Американские и британские аналитики системно мониторят ситуацию на линии столкновения и получают информацию от ЦРУ и МИ-6, что соответствует действительной ситуации. Речь идет о чрезвычайно огромных потерях российских войск и агрессивных формирований по взятию Северодонецка и Лисичанская. Потому что поставлена задача, как прежде Сталин и Жуков ставили захватить города в ближайший период, например, до 9 мая, потом до 1 июня, то до 25 июня, и каждый раз Путин говорил, что нас не интересуют сроки, но очень интересуют, потому что он снимал генералов, командующих и постоянно угрожал Шойгу, поэтому были брошены все силы, а теперь и все резервы исчерпаны", - отметил генерал армии.

Николай Маломуж подчеркнул, что истощены основные вражеские резервы именно для проведения стратегических наступательных операций, которыми они предусматривали и надеялись быстро захватить Луганскую область, а затем сразу перекинуться на Донецкую область, но сил не хватает.

"Остались те резервы, которые сейчас продолжают обстрелы и тактические контратаки на некоторых направлениях, таких как Бахмут, Краматорск, Славянск, также Харьковское направление, которое им грозит нанести удар с тыла. Частично пытаются в какой-то мере активизироваться в Запорожском регионе, чтобы мы не делали наступательные операции и не выбросили противника из Запорожской области. Не хватает у врага сил и для усиления Херсонского направления. Сейчас там мы проводим постепенные тактически-наступательные операции, освобождаем города и села и нет у россиян сил сместить огромные контингенты", - отметил генерал .

Маломуж рассказал, что по Луганщине разведка и радиоперехваты давали информацию, что в некоторых подразделениях врага, например, если это рота, в которой примерно должно быть 120 человек, осталось 15-20, а в одной роте даже 6. Это говорит о том , что часть из них небоеспособна

"Поэтому россияне взяли не просто паузу, а они были разбиты. Теперь им нужно либо пополнить войска, либо реорганизовать, то есть свести пять подразделений в одно. Очевидно, эта пауза у них от того, что у них огромные потери. И наступательная операция , которую они планировали в Донецкую область, как второй этап, и быстро захватить Краматорск или Славянск, у них не получается", - отметил Маломуж.

Генерал добавил, что Путин сегодня пытается вести игру, чтобы принудить Украину к миру. То есть он с одной стороны, якобы, организует паузу и на этом фоне угрожает Украине начать войну, которую "мы еще не начинали", или начать переговоры.

"Уже почти 37 тысяч человек погибли и 60 тысяч ранены в российской армии, то есть 100 тысяч практически нейтрализованных, а они "еще не начинали". Еще не убивали наших людей, не уничтожали города - ничего не было. Но в тот же момент мы слышим : если не готовы к переговорам, то начнем эту войну и поставим еще худшие условия. Очевидно, что эти постоянные угрозы бессилия", - подытожил Николай Маломуж.

  • Защитники Украины отразили штурм оккупантов вблизи Сосновки на Харьковщине и подавили попытку захватить Богородичное в Донецкой области. Также военные дали отпор врагам на Краматорском и Бахмутском направлениях.
  • Россия в ближайшее время будет работать над возможностью наступления на Краматорск и Славянск
  • Аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что враг продолжает наступление от Изюма на Славянск, но ограниченными силами
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