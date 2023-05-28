Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас оперативное затишье на фронте связано с тем, что россияне ожидают наше контрнаступление. Во-вторых, россияне сейчас оказались в оперативном тупике. Ведь они надеялись на наступательные действия по всей линии фронта на Донбассе. У них ничего не получилось. Действительно, они давили и в течение всей зимы пытались выйти на оперативное пространство, однако Силы обороны смогли разрушить такие планы противника", - пояснил Прозапас.

Капитан ВСУ заметил, что россияне никак не заставят Украину сесть за стол переговоров.

"Основная ставка россиян была на то, что они затянут время и ракетными ударами по гражданской инфраструктуре заставят нас сесть за стол переговоров. Эта стратегия не сработала. Они прекрасно осознают и видят, что это им ничего не дает. Поскольку Украина существенно нарастила свои возможности. ПВО. Зато россияне не смогли нарастить свои способности в производстве ракет", - добавил он.