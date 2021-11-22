Опендатабот: почти 80% заказчиков у частных исполнителей судебных решений – это коллекторы и МФО

Об этом сообщает сервис мониторинга реестра компаний и судебного реестра Опендатабот.



По данным Опендатабота, частные исполнители не пользуются популярностью у простых украинцев - сейчас они ведут только 2% производств от граждан. Только 7% принудительных взысканий приходится на "нефинансовый" бизнес.



В общей сложности частные исполнители в этом году открыли 419 628 исполнительных производств.





Справка: Частный исполнитель - субъект независимой профессиональной деятельности, уполномоченный государством на осуществление деятельности по принудительному исполнению решений, определенных законом и способ и порядок, установленный законом. Это новая юридическая профессия, которая была введена после принятия 2 июня 2016 года Закона Украины "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов" и новой редакции закона "Об исполнительном производстве".



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