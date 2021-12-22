Опендатабот: 12% компаний, попавших в санкционный список СНБО, сменили название
40 украинских юридических лиц изменили свое название после внедрения санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - это 12% от всех компаний из санкционного списка
Об этом сообщает сервис мониторинга реестра компаний и судебного реестра "Опендатабот".
В сервисе отметили, что смена названия не убирает санкции из компании. Статус юрлица не меняется, так как остается неизменным его регистрационный код. Зато контрагентам, напавшим на "оборотней", контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу.
"Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности, несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в "ловушку" с подсанкционной компанией , нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ, - сказал руководитель корпоративных продуктов Опендатабота Федор Сафир.
Сейчас в подсанкционном списке СНБО - 333 украинских юрлица.
- Напомним, 15 ноября Зеленский ввел в действие решение СНБО по изменению данных пяти человек подсанкционного списка.
- 17 декабря Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, по которым Медведчук и Козак летали в РФ.
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