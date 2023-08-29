OpenAI выпустит для крупного бизнеса новую версию ChatGPT

Об этом информирует Reuters .

ChatGPT Enterprise предлагает большую безопасность, конфиденциальность и более быстрый доступ к технологии OpenAI, заявили в компании. Первыми клиентами стали компании Block, Carlyle и Estee Lauder.

С запуском новой версии OpenAI надеется, что работодатели будут чувствовать себя комфортно, используя ChatGPT на работе.

Сообщается, что ChatGPT Enterprise открывает доступ к своему сервису для предприятий, не пользующихся Azure, облачной платформой Microsoft. OpenAI и Microsoft ранее предоставляли подобные услуги, и неизвестно, есть ли между ними конкуренция за клиентов.

На вопрос, борется ли ChatGPT Enterprise с Microsoft за клиентов, представитель OpenAI сказал: "Клиенты могут выбрать, какая платформа подходит для их бизнеса".

Что известно о ChatGPT

ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Тогда им могли воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.

23 июля компания OpenAI анонсировала запуск приложения ChatGPT для Android.

Microsoft Corp. в Японии запустит изолированную версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который будет способен обрабатывать секретную информацию государственных органов и конфиденциальные данные корпораций.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.