OpenAI предлагает гранты $1 млн на проведение экспериментов с искусственным интеллектом
Разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT заявил, что выделит 10 грантов по 100 тыс. долларов в общем размере 1 млн долларов на проведение экспериментов по урегулированию технологий искусственного интеллекта
Об этом сообщает Reuters.
"Гранты в размере $100 000 получат те, кто представит обоснование для ответов на такие вопросы, как, например, должен ли ИИ критиковать государственных деятелей и что именно можно считать "среднестатистическим индивидом" в мире", - говорится в сообщении.
Отмечено, что системы ИИ обладают врожденной предвзятостью. В частности, пользователи нашли примеры расистских или сексистских выводов программного обеспечения с искусственным интеллектом. Растет беспокойство, что ИИ, работающий вместе с такими поисковиками, как Google и Bing, может генерировать ложную информацию.
"Системы искусственного интеллекта должны приносить пользу всему человечеству и быть максимально доступными. Мы запускаем эту грантовую программу, чтобы сделать первый шаг в этом направлении", - говорится в сообщении OpenAI.
Компания заявила, что результаты грантов могут сформировать ее собственные взгляды на управление искусственным интеллектом, однако никакие рекомендации не будут "обязательными к исполнению".
Гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман призывает к регулированию ИИ, выпуская новые обновления для ChatGPT и генератора изображений DALL-E. В этом месяце он выступил перед подкомитетом Сената США, заявив, что "если эта технология пойдет не по тому пути, она может двигаться совершенно не туда".
- Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности.
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