ОПЕК+ отказалась внепланово увеличить добычу нефти, несмотря на кризис в отрасли в результате войны РФ против Украины

Об этом сообщает Bloomberg.

ОПЕК+ таким образом снова решила не реагировать расширением поставок на кризис, охвативший рынки нефти.

На онлайн-заседании 31 марта картель ратифицировал ожидаемое решение об увеличении суточных поставок на 432 тыс. баррелей, намеченное на май.

В то же время, с целью смягчить кризис, вызванный масштабным вторжением России в Украину, администрация президента США Джо Байдена планирует высвобождать около 1 млн баррелей в день из запасов сырой нефти в течение нескольких месяцев.

Напомним, из-за полномасштабного нападения России на Украину страны мира резко сокращают использование российской нефти. За неделю 21-27 марта экспорт российской нефти упал на 26%.

31 марта Австралия заявила, что отказывается от российских нефти и газа, как это уже сделали в Канаде и США. Польша намерена отказаться от российской нефти до конца 2022 года. Ряд стран Евросоюза призывают к полному эмбарго на российские энергоносители в ЕС.

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