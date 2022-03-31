ОПЕК+ отказалась внепланово увеличить добычу нефти, несмотря на кризис в отрасли в результате войны РФ против Украины
Страны-экспортеры нефти (ОПЕК+) решили придерживаться плана постепенного увеличения добычи нефти после пандемии COVID-19 и не согласились его расширить, несмотря на начатую Россией полномасштабную войну против Украины
Об этом сообщает Bloomberg.
ОПЕК+ таким образом снова решила не реагировать расширением поставок на кризис, охвативший рынки нефти.
На онлайн-заседании 31 марта картель ратифицировал ожидаемое решение об увеличении суточных поставок на 432 тыс. баррелей, намеченное на май.
В то же время, с целью смягчить кризис, вызванный масштабным вторжением России в Украину, администрация президента США Джо Байдена планирует высвобождать около 1 млн баррелей в день из запасов сырой нефти в течение нескольких месяцев.
- Напомним, из-за полномасштабного нападения России на Украину страны мира резко сокращают использование российской нефти. За неделю 21-27 марта экспорт российской нефти упал на 26%.
- 31 марта Австралия заявила, что отказывается от российских нефти и газа, как это уже сделали в Канаде и США. Польша намерена отказаться от российской нефти до конца 2022 года. Ряд стран Евросоюза призывают к полному эмбарго на российские энергоносители в ЕС.
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