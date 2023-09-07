"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что российское военное руководство "расстроено" похищением и вывозом пилотом вертолета Ми-8 в Украину
Об этом он рассказал в эфире телемарафона .
На вопрос о реакции правительства РФ на проведение украинской разведкой такой спецоперации Буданов ответил коротко – "они расстроены".
Глава разведки отметил, что после этой операции ФСБ начала работать еще активнее, однако он считает, что "ни к чему хорошему это не приведет".
Кирилл Буданов также отметил, что сейчас идет работа по проведению подобных операций и дальше, с другими гражданами РФ, а этот случай, по его словам, лишь помогает им решиться.
"Подобное общение у нас как шло, так и продолжается. А то, что произошло, это просто придаст уверенности колеблющимся людям", - пояснил глава разведки.
Что известно о спецоперации "Синица"
23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8 .
Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.
Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше времени вывезли из РФ.
Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.
5 сентября представители ГУР и пилот рассказали подробности спецоперации.
Также стало известно, что пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение в $500 тысяч в гривневом эквиваленте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.12
- EUR Покупка 40.19Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное