"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8

Об этом он рассказал в эфире телемарафона .

На вопрос о реакции правительства РФ на проведение украинской разведкой такой спецоперации Буданов ответил коротко – "они расстроены".

Глава разведки отметил, что после этой операции ФСБ начала работать еще активнее, однако он считает, что "ни к чему хорошему это не приведет".

Кирилл Буданов также отметил, что сейчас идет работа по проведению подобных операций и дальше, с другими гражданами РФ, а этот случай, по его словам, лишь помогает им решиться.

"Подобное общение у нас как шло, так и продолжается. А то, что произошло, это просто придаст уверенности колеблющимся людям", - пояснил глава разведки.

Что известно о спецоперации "Синица"

23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8 .

Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.

Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше времени вывезли из РФ.

Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.

5 сентября представители ГУР и пилот рассказали подробности спецоперации.

Также стало известно, что пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение в $500 тысяч в гривневом эквиваленте.