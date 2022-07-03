"Опасный сигнал для белорусского народа": Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко
Владимир Зеленский ответил на слова Александра Лукашенко о "единой армии" из РФ. Президент Украины назвал это опасным сигналом "прежде всего для белорусского народа"
Об этом он сказал на брифинге 3 июля.
Зеленский отметил, что с территории Беларуси были нанесены ракетные удары по украинским городам.
"Лукашенко четко или прямо, в том или ином формате, давал сигналы всем обществам, включая Беларусь, что очень важно, потому что она поддерживает именно Украину и нашу позицию. Поэтому он давал сигналы, что без его воли были выпущены те или иные ракеты, а и информация о которой вы сказали (заявление Лукашенко о "единой армии" из РФ – ред), мне кажется, что в целом это прежде всего опасный сигнал для дружеского белорусского народа, к нашим соседям белорусов. То, что он делает", - сказал он.
Президент сказал, что Лукашенко не должен вовлекать Беларусь в российскую войну и нарушение всех международных договоров.
"Мне кажется опасным звучащий сигнал, который был. Я думаю, что мы увидим с вами результат этих сигналов", - подытожил ответ он.
- 2 июля Лукашенко обвинил ВСУ в якобы пуске ракет по белорусской территории. В ответ, по его словам, подконтрольные ему ракетные войска "взяли под прицел" столицы соседних государств.
- В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что наступление армии Беларуси маловероятно, и Украина готова к любым вариантам развития событий.
- 3 июля белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сказал, что в рамках союзного государства России и Беларуси создана и действует "единая армия".
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