Об этом он сказал на брифинге 3 июля.

Зеленский отметил, что с территории Беларуси были нанесены ракетные удары по украинским городам.

"Лукашенко четко или прямо, в том или ином формате, давал сигналы всем обществам, включая Беларусь, что очень важно, потому что она поддерживает именно Украину и нашу позицию. Поэтому он давал сигналы, что без его воли были выпущены те или иные ракеты, а и информация о которой вы сказали (заявление Лукашенко о "единой армии" из РФ – ред), мне кажется, что в целом это прежде всего опасный сигнал для дружеского белорусского народа, к нашим соседям белорусов. То, что он делает", - сказал он.

Президент сказал, что Лукашенко не должен вовлекать Беларусь в российскую войну и нарушение всех международных договоров.

"Мне кажется опасным звучащий сигнал, который был. Я думаю, что мы увидим с вами результат этих сигналов", - подытожил ответ он.

2 июля Лукашенко обвинил ВСУ в якобы пуске ракет по белорусской территории. В ответ, по его словам, подконтрольные ему ракетные войска "взяли под прицел" столицы соседних государств.

В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что наступление армии Беларуси маловероятно, и Украина готова к любым вариантам развития событий.

3 июля белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сказал, что в рамках союзного государства России и Беларуси создана и действует "единая армия".

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