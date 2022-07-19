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Опасный прецедент. Кулеба объяснил риски решения Канады о турбине для российского газопровода

19 июля, 2022 вторник
21:44
Мир

Украина будет прилагать все усилия, чтобы решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока-1" не стало прецедентом для других стран

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

Он считает, что пока нет признаков того, что действующий санкционный режим США, ЕС или Великобритании ослабится и, по его мнению, "санкционная политика стран двигается только вперед".

При этом глава внешнеполитического ведомства предупреждает о рисках создания прецедента в связи с решением Канады, которое Украина считает большой ошибкой.

"Теперь все нас уверяют, что прецедента не будет, что это отдельное исключение, которое не будет иметь последствий. Но мы понимаем, как все работает, поэтому приложим усилия, чтобы этот случай не стал основанием для других делать подобные вещи", - сказал Кулеба.

  • 18 июля Канада направила починенную турбину Северного потока в Германию.
  • 13 июля стало известно, что Канада сделала исключение для российских турбин на два года.
  • 10 июля стало известно, что Канада вернет Германии введенную под санкции турбину "Северного потока".
  • В тот же день МИД заявил, что Украина разочарована решением Канады вернуть Германии отремонтированные турбины Северного потока-1.

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санкции против России
Дмитрий Кулеба
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