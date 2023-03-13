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Опасности из Молдовы есть, но ее можно минимизировать, - дипломат Чалый

13 мартa, 2023 понедельник
14:31
Мир

Существует целый комплекс вопросов в Молдове, которые могут создать опасность для Украины, если их навяжут обществу

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Есть вопросы не только относительно того, как использовать контролируемое россиянами Приднестровье в войне. Там вопрос пока не стоит, потому что перебросить туда достаточные силы в данных условиях будет очень сложно. То, что там есть, - этого недостаточно, чтобы решать стратегические вопросы. Тем не менее, дестабилизация в Молдове - переход власти в более пророссийский режим или провокации на границе - это тоже требует концентрации Сил обороны Украины.Это отвлечение наших усилий - особенно сейчас это очень нужно. Второе - это создает и будет создавать проблемы нашим людям, которые получили убежище в Молдове или через нее двигались дальше", - отметил он.

По мнению Чалого, много вопросов, которые можно навязать молдовскому обществу путем пропаганды, ИПСО и непосредственно действиями на улицах.

"Очень важно, чтобы ситуацию правительство и президент Молдовы удержали под контролем. Второе - страны-соседи, Румыния должна сыграть большую стабилизационную роль в этой ситуации. Не снимаю с Украины ответственность - несмотря на войну, Молдова важная страна и мы будем помогать, но у нас много усилий и ресурсы идут на оборону на других фронтах: ключевой вопрос – сохранить статус-кво и не допустить провокаций России, второй – конечно, Молдове решать, но это ненормальная ситуация, когда на твоей территории находятся неконтролируемые военные склады и войска другой страны незаконно. Это комплекс вопросов – опасность оттуда есть. Я считаю, можно ее минимизировать", - подытожил дипломат.

Украина
Россия
Молдова
Преднестровье
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