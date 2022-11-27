Об этом сообщили в telegram-канале Минздрава Украины.

"Помните: угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", - говорится в сообщении.

21 ноября в Закарпатье семья переселенцев с младенцем отравились угарным газом.

23 ноября стало известно, что в Закарпатье из-за отравления угарным газом от буржуйки погиб 57-летний мужчина.

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