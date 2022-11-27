Опасность угарного газа: Министерство здравоохранения Украины обнародовало памятку относительно возможной угрозы отравления
Из-за террористических действий РФ страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы заранее начали готовиться к зиме: оборудуют дома генераторами и другими приборами, что может привести к отравлению угарным газом
Об этом сообщили в telegram-канале Минздрава Украины.
"Помните: угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", - говорится в сообщении.
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