Об этом сообщает сайт КГГА.

"Учитывая военную агрессию РФ в отношении Украины, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", – говорится в сообщении.

В то же время, во избежание опасных ситуаций, власти Киева организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях.

"Однако горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - отмечает КГГА.

Ранее сообщалось, что 19 января митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры богослужение по случаю Крещения.

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