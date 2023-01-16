Опасность провокаций: власти Киева призвали не купаться в водоемах на Крещение и воздержаться от массовых мероприятий
Столичные власти накануне Крещения призвали людей воздержаться от традиционного купания в водоемах, а религиозные организации – от проведения массовых собраний и мероприятий
Об этом сообщает сайт КГГА.
"Учитывая военную агрессию РФ в отношении Украины, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", – говорится в сообщении.
В то же время, во избежание опасных ситуаций, власти Киева организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях.
"Однако горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - отмечает КГГА.
- Ранее сообщалось, что 19 января митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры богослужение по случаю Крещения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное