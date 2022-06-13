Опасность приближается, но о наступлении на Славянск пока говорить рано, - руководитель ВА Лях



Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация напряженная, но стабильная. Основные бои сейчас ведутся в направлении населенных пунктов Богородичное, Святогорск, Довгенькое. Сегодня говорить о наступлении на Славянск пока рано. В основном по городу наносятся авиа- и ракетные удары, а окрестности и соседние поселки обстреливаются артиллерией. Фронт приближается, соответственно, и опасность становится ближе", - отметил глава городской военной администрации.

Вадим Лях отметил, что в городе ситуация напряженная из-за частых перебоев и нарушений в работе инфраструктуры – подачи воды, электроэнергии.

"На сегодняшний день мы оцениваем, что около 24 тысяч горожан остается в Славянске из 100-тысячного населения, проживавшего до войны. Постоянно проводим эвакуацию, такая возможность есть, идут автобусы в Покровск, а затем поездом на Львов. В городе работает банковская система , происходит подвоз продовольствия в магазины, то есть все необходимое есть", – добавил глава ВА Славянска.

2 июня захватчики обстреляли Славянск, попали в линию электропередач и дома, оставив город без света и воды

5 июня россияне нанесли ракетные удары по нежилому сектору Славянска.

8 июня Генштаб ВСУ сообщил , что на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение

11 июня Генштаб ВСУ информировал , что оккупанты закрепляются на окраинах Орехового и готовятся к наступлению на Славянск.

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