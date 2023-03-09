Об этом в эфире телемарафона 9 марта сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в среду "враг пытался усыпить нашу бдительность, заведя все ракетоносители в пункты базирования ". Однако защитники неба были готовы к возможной атаке.

"Сейчас в Черном море находятся два ракетоносителя, оснащенных 16 ракетами типа "Калибр". Опасность остается. Помним о том, что не только массированная ракетная атака может быть угрозой. Могут быть применены и точечные удары", - сказала Гуменюк.

По словам спикера, "характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волне" и пытался отвлекать ПВО "шахедами".