"Опасность остается": в ОК "Юг" сообщили о пребывании в Черном море 2 вражеских ракетоносителей
В Черном море после массированной ночной атаки на Украину все еще находятся два российских ракетоносителя, поэтому угроза повторных обстрелов остается
Об этом в эфире телемарафона 9 марта сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, в среду "враг пытался усыпить нашу бдительность, заведя все ракетоносители в пункты базирования ". Однако защитники неба были готовы к возможной атаке.
"Сейчас в Черном море находятся два ракетоносителя, оснащенных 16 ракетами типа "Калибр". Опасность остается. Помним о том, что не только массированная ракетная атака может быть угрозой. Могут быть применены и точечные удары", - сказала Гуменюк.
По словам спикера, "характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волне" и пытался отвлекать ПВО "шахедами".
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету .
- По данным командования Воздушных сил, впервые вражеская армия выпустила сразу шесть гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал".
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