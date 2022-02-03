Опасность меньше не стала, но это не значит, что вторжение РФ неизбежно, - Княжицкий

Об этом он сказал в эфире программы "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV.



"Трагедия в том, что мы об этой вероятности можем только гадать, потому что в недемократической стране, какова РФ это решение принимает только один диктатор. который еще и не может получать объективную информацию, как и любой диктатор. И что у него в голове, с чем он проснется - мы не знаем.То, что мы должны сейчас делать - мы должны понимать, что опасность очень высокая.Я ехал сейчас машиной сюда из Верховной Рады и читал, что Российская гаврдия (внутренние войска) подтягиваются к границам Украины - это опасность, желание оккупировать украинские города.



Он считает, что Украина должна готовиться к возможным масштабным боевым действиям.



"С моей точки зрения, опасность меньше не стала. Это не значит, что у нас будет неизбежная война, но это значит, что мы понимаем, что Путин к ней готовится - мы тоже должны готовиться. Готовиться - это быть ответственными", - добавил нардеп. .



Княжицкий прокомментировал формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией.



"Нужно понять, что это не должно быть оборонное соглашение. Это обычное соглашение о сотрудничестве, о поставках оружия, которое никоим образом не подменяет НАТО, не гарантирует нам ничего и не создает новых альянсов. Мы благодарны британцам и полякам, которые военно-технически готовы с нами сотрудничать. Я думаю, что это соглашение будет подписано", - подытожил он.

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