"Опасная тенденция из-за нехватки данных": ВОЗ не рекомендует сочетать COVID-вакцины
В ВОЗ рекомендуют не делать прививки различными вакцинами против коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
Заместитель председателя Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан призвала не смешивать и не сочетать различные вакцины от COVID-19.
"Это довольно опасная тенденция. Это зона, в которой не хватает данных и доказательств", - сказала она
Она добавила, что вопросы третьих доз имеет также решаться на основе научных данных.
"В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", - заявила представительница ВОЗ.
- В ВОЗ сообщили, что в мире ведется разработка 105 вакцин от коронавируса.
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