"Опасная тенденция из-за нехватки данных": ВОЗ не рекомендует сочетать COVID-вакцины

Об этом сообщает Reuters .

Заместитель председателя Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан призвала не смешивать и не сочетать различные вакцины от COVID-19.

"Это довольно опасная тенденция. Это зона, в которой не хватает данных и доказательств", - сказала она

Она добавила, что вопросы третьих доз имеет также решаться на основе научных данных.



"В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", - заявила представительница ВОЗ.

В ВОЗ сообщили, что в мире ведется разработка 105 вакцин от коронавируса.