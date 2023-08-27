Опасения США по распаду России безосновательны, - полковник Грант

Об этом сказал британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.

"Следовательно, опасения Америки относительно распада России безосновательны. Ситуация была бы значительно лучше той, в которой мы находимся сейчас", - подчеркнул он.

По словам Глена Гранта, проблема в том, что США расположены далеко от Европы, поэтому, возможно, не испытывают такого ощущения относительно войны и будущего.