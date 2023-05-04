Опасаются боевых действий: россияне организуют гражданскую оборону в Калининграде и на Кавказе
Россияне расширяют штат спасателей для организации гражданской обороны в Калининграде и Кавказе. Причина – возможность активизации боевых действий
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупанты считают калининградский и северокавказские округа регионами, где есть опасность активизации военных действий, поэтому начали формировать отряды МЧС для организации гражданской обороны", - говорится в сообщении.
В ЦНС рассказали, что ныне россияне комплектуют личный состав спасательных военных формирований МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны.
"Из-за этого есть проблема с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины, ведь большинство МЧСников предпочитают брать командировки именно в Калининград или на Кавказ, когда им дают выбор", - отметили в Спротиве.
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая. Киев свою причастность отрицает.
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