Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты считают калининградский и северокавказские округа регионами, где есть опасность активизации военных действий, поэтому начали формировать отряды МЧС для организации гражданской обороны", - говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что ныне россияне комплектуют личный состав спасательных военных формирований МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны.

"Из-за этого есть проблема с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины, ведь большинство МЧСников предпочитают брать командировки именно в Калининград или на Кавказ, когда им дают выбор", - отметили в Спротиве.