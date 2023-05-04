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Опасаются боевых действий: россияне организуют гражданскую оборону в Калининграде и на Кавказе

4 мая, 2023 четверг
15:38
Мир

Россияне расширяют штат спасателей для организации гражданской обороны в Калининграде и Кавказе. Причина – возможность активизации боевых действий

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты считают калининградский и северокавказские округа регионами, где есть опасность активизации военных действий, поэтому начали формировать отряды МЧС для организации гражданской обороны", - говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что ныне россияне комплектуют личный состав спасательных военных формирований МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны.

"Из-за этого есть проблема с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины, ведь большинство МЧСников предпочитают брать командировки именно в Калининград или на Кавказ, когда им дают выбор", - отметили в Спротиве.

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