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ОП: Украина обжалует зерновые ограничения ЕС в случае продления запрета

1 сентября, 2023 пятница
16:21
Экономика

Украина потребует отмены запрета на ввоз нашего зерна, который ввели пять стран Европейского Союза

Об этом информирует заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

"Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна из Украины, мы будем жаловаться в арбитраж по нашему соглашению", – подчеркнул чиновник.

Польша, которая вместе с Венгрией, заявила о продлении ограничений самостоятельно, если Еврокомиссия не сделает такой шаг, вызвала недовольство Жовквы.

Замглавы ОП сказал, что Варшава не может действовать по своему усмотрению и что Еврокомиссия должна применить юридические санкции за нарушение единого рынка.

При этом чиновник заявил, что де-факто проходит блокада украинского продовольствия: "Де-юре Польша не блокирует транзит, но де-факто – были протесты, увеличивают время проверки наших продуктов на границе. Де-факто это блокада".

Транзит украинского зерна через ЕС

2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.

Ранее Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

21 апреля стало известно, что Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в порты Европы, проходящие по территории страны. Уже 24 апреля Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Брюссель достигли договоренности о транзите украинского агроимпорта: говорится прежде всего о зерновых и кукурузе.

В конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

Официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащего Соглашению об ассоциации.

Европейская комиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи по Черному морю.

28 июля министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ее страна играет значительную роль в транзите зерна и сельскохозяйственной продукции из Украины. Около 20 миллионов тонн уже прошли транзитом через страну.

4 августа Польша представила ЕС расчет инвестиций, необходимых для увеличения экспорта агропродукции из Украины через польско-украинскую границу на мировые рынки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 18 августа, прибыл с визитом в Бухарест: вместе с румынским коллегой Марчелом Чолаку они подписали совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества по транзиту украинских товаров.

Глава Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна поддерживает Украину в войне с Россией и готова помочь с транзитом зерна. Она выразила благодарность за мир.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что страна стремится продлить запрет на продажу украинского зерна в пяти странах-членах ЕС.

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экспорт зерна
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