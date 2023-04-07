ОП намекает, что войска РФ первыми узнают реальные планы контрнаступления ВСУ и очень скоро
Советник главы Офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские войска узнают первыми, когда Украина уйдет в контрнаступление и это будет очень скоро
Об этом информирует Михаил Подоляк .
В Офисе президента прокомментировали "сливы" секретных планов США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных Сил Украины, которые распространяет враг.
Если у вас есть рабочий канал получения разведданных из Пентагона - вы не станете его разрушать ради однодневного информационного повода. Если вы владеете информацией об уровне обеспечения и военных замыслах противника - вы притворитесь, что ею не владеете. Если пытаетесь создать видимость, что вы знаете, следовательно, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на принимающих решение лиц", - пишет советник главы ОП.
Подоляк подчеркнул, что РФ пытается попытаться повлиять на планы контрнаступления Украины, заставить сомневаться и испугать своей "осведомленностью".
"Это лишь стандартные элементы оперативной игры российской разведки, и ничего больше. К реальным планам Украины это не имеет отношения. Опубликованные данные скорее опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации", - объясняет Подоляк.
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского добавляет, что война предусматривает постоянные попытки разведки вражеской стороны получить доступ к данным противника.
"Если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки - она вряд ли бы обнародовала их. Ведь гораздо выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом другую сторону в незнании о собственном знании. Зато публикация сегодня - это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры России", - считает Подоляк.
В заключение представитель ОП написал относительно реальных планов контрнаступления ВСУ: "Безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро".
Напомним, в социальных сетях появились засекреченные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк говорил, что Украина сможет деоккупировать Крым через 5-7 месяцев.
- А американское министерство обороны заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на $27,1 млн.
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