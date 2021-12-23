ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться, - нардеп Костенко о подозрении Порошенко

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Я думаю, в общем, сейчас задача Офиса президента - это выбить оппозиционные силы, для того чтобы в перспективе принимать какие-то решения, где они понимают, кто будет сопротивляться. Я думаю, что это может быть в следующем году какие-то вопросы по Минским договоренностям. "Понимают, что может быть такой энергетический кризис, и они видят, кто их больше критикует. Я думаю, что есть задача выбить эти силы из парламента, чтобы они их не критиковали, политически их подавить. Они в политике очень мало, чтобы кого-то запугать". Что касается дела Порошенко - это абсурд, приписывать президенту Украины финансирование терроризма и госизмену", - заявил Костенко.



По его мнению, пятому президенту специально инкриминируют государственную измену.



"Почему именно государственная измена, я могу объяснить. Потому что эти слова приклеились к Офису президента из-за срыва спецоперации в отношении вагнеровцев 15 месяцев назад. Прицепили это выражение на Порошенко, чтобы не ассоциировать с собой. Такими простыми трюками "95 квартала" нельзя отвлечь фокус от основных вопросов. Я думаю, что все это закончится ничем. Я считаю, что Порошенко должен вернуться и доказать всем, что он будет бороться, и показать всем, что он действительно политический деятель, который не боится того, что его обвиняют с Банковой", - подытожил нардеп.

Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Таким образом он не придет на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.

США отметили важность верховенства права , а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.

ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия , пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.