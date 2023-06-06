Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам заседания СНБО.

"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - говорится в сообщении.

Известно, что на заседание также согласован комплекс международных мер. В них входит созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и Международный криминальный суд, ведь такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

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Кроме того, участники заседания проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Отмечается, что украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай развития событий.

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