ОП готовит законопроект о ратификации Украиной Стамбульской конвенции
Офис президента готовит представление на рассмотрение Верховной Радой законопроекта "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями"
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
В пресс-центре отмечают, что процедуры по подготовке законопроекта уже завершаются, однако точной даты его представления на рассмотрение ВР нет.
В июне 2020 года глава государства рассмотрел электронную петицию с призывом к принятию Конвенции. В сентябре того же года президент подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия". На основе этого указа в апреле 2021 года Кабмин утвердил План мер, направленных на борьбу с разными видами насилия.
В ОП отмечают, что решили сообщить о готовящемся соответствующем законопроекте в связи с акцией "Откроем правду о насилии", которая прошла во вторник, 30 ноября, под Офисом президента.
25 ноября в Украине и мире начались 16 дней противодействия гендерно обусловленному насилию. В связи с этим 50 общественных организаций, входящих в коалицию "За Стамбульскую конвенцию", собрались на акции под ОП, чтобы напомнить президенту о важности ратификации документа.
Справка: Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнему насилию, открытое для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). Она призвана защищать людей, в том числе женщин, от различных видов насилия и привлекать к ответственности лиц, совершающих эти преступления.
- В 2020 году на официальном сайте президента Украины появилась электронная петиция с призывом ратифицировать в Украине Стамбульскую конвенцию и набрала нужные 25 тыс. голосов.
- ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию, поскольку в Украине 86% жертв изнасилования и 76% потерпевших от домашнего насилия составляют женщины. Кроме того, пандемия повысила уровень этих проблем.
- 5 июня 2020 года Владимир Зеленский пообещал вынести на рассмотрение Рады законопроект о его ратификации, но так и не сделал этого.
- Ежегодно в Украине проходят акции в поддержку ратификации Стамбульской конвенции во время 16 дней противодействия гендерному насилию. Кроме того, 8 марта ежегодно на Марше женщин участники требуют ратификации конвенции и борьбы с насилием в отношении женщин.
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