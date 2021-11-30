ОП готовит законопроект о ратификации Украиной Стамбульской конвенции

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В пресс-центре отмечают, что процедуры по подготовке законопроекта уже завершаются, однако точной даты его представления на рассмотрение ВР нет.

В июне 2020 года глава государства рассмотрел электронную петицию с призывом к принятию Конвенции. В сентябре того же года президент подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия". На основе этого указа в апреле 2021 года Кабмин утвердил План мер, направленных на борьбу с разными видами насилия.

В ОП отмечают, что решили сообщить о готовящемся соответствующем законопроекте в связи с акцией "Откроем правду о насилии", которая прошла во вторник, 30 ноября, под Офисом президента.

25 ноября в Украине и мире начались 16 дней противодействия гендерно обусловленному насилию. В связи с этим 50 общественных организаций, входящих в коалицию "За Стамбульскую конвенцию", собрались на акции под ОП, чтобы напомнить президенту о важности ратификации документа.

Справка: Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнему насилию, открытое для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). Она призвана защищать людей, в том числе женщин, от различных видов насилия и привлекать к ответственности лиц, совершающих эти преступления.