ООН заявила о критическом загрязнении водоемов мира пластиком

Об этом заявили в ООН.

В организации отметили, что такой объем опасного мусора будет иметь печальные последствия.

"Микрочастицы пластика попадают в пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме этого, он подчеркнул, что человечество в ближайшее время должно положить конец загрязнению пластиком, если не стремится сделать жизнь на планете более тяжелой.

"Нам нужно добиться участия всех и каждого", - сказал генсек.

Загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году, "если сегодня обеспечить повторное использование, переработку, переориентацию и диверсификацию в рамках отхода от использования пластика", добавил он.