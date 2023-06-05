ООН заявила о критическом загрязнении водоемов мира пластиком
В ООН заявили о том, что каждый день в океаны, реки и озера планеты попадает пластик объемом в 2000 мусоровозов, что является критической массой.
Об этом заявили в ООН.
В организации отметили, что такой объем опасного мусора будет иметь печальные последствия.
"Микрочастицы пластика попадают в пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Кроме этого, он подчеркнул, что человечество в ближайшее время должно положить конец загрязнению пластиком, если не стремится сделать жизнь на планете более тяжелой.
"Нам нужно добиться участия всех и каждого", - сказал генсек.
Загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году, "если сегодня обеспечить повторное использование, переработку, переориентацию и диверсификацию в рамках отхода от использования пластика", добавил он.
- 28 мая стало известно, что более 1500 человек задержали в Гааге во время акции протеста климатической группы Extinction Rebellion, среди них актриса Карис ван Гаутен, наиболее известная по роли Мелисандры в популярном телесериале "Игра престолов".
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