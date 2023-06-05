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ООН заявила о критическом загрязнении водоемов мира пластиком

5 июня, 2023 понедельник
07:33
Мир

В ООН заявили о том, что каждый день в океаны, реки и озера планеты попадает пластик объемом в 2000 мусоровозов, что является критической массой.

Об этом заявили в ООН.

В организации отметили, что такой объем опасного мусора будет иметь печальные последствия.

"Микрочастицы пластика попадают в пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме этого, он подчеркнул, что человечество в ближайшее время должно положить конец загрязнению пластиком, если не стремится сделать жизнь на планете более тяжелой.

"Нам нужно добиться участия всех и каждого", - сказал генсек.

Загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году, "если сегодня обеспечить повторное использование, переработку, переориентацию и диверсификацию в рамках отхода от использования пластика", добавил он.

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Наука
ООН
Антониу Гутерреш
экологическая катастрофа
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