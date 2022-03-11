ООН заявила о достоверных свидетельствах применения Россией кассетных бомб в Украине
Управление ООН по правам человека получило "достоверные сообщения" о нескольких случаях использования российскими силами кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины
Об этом заявила пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Лиз Тросселл, сообщает Reuters .
Она отметила, что неизбирательное использование такого оружия может считаться военными преступлениями.
"В связи с их влиянием на широкую зону использование кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", - сказала Лиз Тросселл в Женеве в пятницу, 11 марта.
"Мы напоминаем российским властям, что направленные нападения на гражданское население и гражданские объекты, а также так называемые территориальные бомбардировки городов и сел и другие формы неизбирательного нападения запрещены международным правом и могут считаться военными преступлениями", - подчеркнула представитель ООН.
Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях в политике Facebook , которые позволят некоторым пользователям призвать к насилию против россиян и российских солдат, Троссел назвала это "тревожным" и сказала, что ее офис поднимет этот вопрос в организации.
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